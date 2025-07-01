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Генерала ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, генерал Сергей Захаревич, погиб. Об этом сообщил командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко.

Источник: AP 2024

«Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал Собко на своей странице в Facebook. (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Мужчина выразил свои соболезнования в связи с гибелью коллеги.

Сергей Захаревич возглавил 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в феврале 2025 года. Ранее он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады. Официальные причины и обстоятельства гибели генерала Захаревича на момент публикации не уточняются.

Потери среди командного состава фиксируются с обеих сторон конфликта. Ранее в Курганской области были установлены мемориальные доски в честь Сергея Сизова и Владимира Рыжкова, погибших в ходе специальной военной операции. Оба военнослужащих были отмечены за выполнение боевых задач и проявленное мужество.