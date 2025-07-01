Генерала ВСУ ликвидировали в зоне СВО

«Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал Собко на своей странице в Facebook. (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Мужчина выразил свои соболезнования в связи с гибелью коллеги.