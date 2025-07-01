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Командир бригады ВСУ Собко подтвердил гибель генерала Сергея Захаревича

Подробности гибели генерала ВСУ Захаревича неизвестны.

Источник: Комсомольская правда

Командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергей Собко подтвердил гибель генерала Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады. Об этом он написал в своем Facebook*.

Подробности гибели генерала Собко не сообщил.

В феврале 2025 года Захаревич был назначен командиром 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского уже привели к краху Украины за счет растущей в стране коррупции и больших потерь в рядах ВСУ.

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