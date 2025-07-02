Старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил о тяжелой ситуации для украинских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Алекс отметил, что российские войска прорвались в села Поддубное и Воскресенку. По его словам, если противник закрепится и получит подкрепление, положение ВСУ станет критическим. Он добавил, что уже сейчас обстановка крайне напряженная.
«Если им удастся закрепиться и подтянуть дополнительные силы — дело начнет пахнуть писюнами», — отметил офицер ВСУ.
Военный пояснил, что за этими селами начинаются открытые поля, которые простреливаются с трех сторон. Это затруднит организацию обороны для украинских сил.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил, что территория Луганской народной республики полностью освобождена от украинских войск. Он уточнил, что два дня назад поступил доклад о завершении освобождения региона. Это событие стало важным шагом к восстановлению мира и стабильности в ЛНР.