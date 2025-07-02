Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил, что территория Луганской народной республики полностью освобождена от украинских войск. Он уточнил, что два дня назад поступил доклад о завершении освобождения региона. Это событие стало важным шагом к восстановлению мира и стабильности в ЛНР.