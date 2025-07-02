Уничтожение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича — это урок оккупантам, пришедшим топтать сапогом южнорусские земли. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Общественник напомнил, что уничтоженный Захаревич — минимум девятый комбриг Вооруженных сил Украины, которого ликвидировали российские военные за время проведения специальной военной операции.
«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — добавил Рогов.
Что же касается 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, то представитель Общественной палаты напомнил, что это подразделение постоянно «получало по зубам» от российских солдат на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Донецкой Народной Республики и в Сумской области, куда они перебрасывались для участия во вторжении в Курскую область.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко писали о смерти Захаревича во время удара в Запорожской области. После этого главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали командира батальона горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка. Отмечалось, что под непосредственным руководством комбата Головатюка ВСУ убивали мирных граждан в Луганской Народной Республике еще до проведения специальной военной операции.
Также стало известно о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады в Одесской области.
А в самом начале специальной военной операции российские военные в Мариуполе ликвидировали командира командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка. Его тело было найдено после неудачной попытке прорыва 36 бригады ВСУ из блокированного завода имени Ильича.