Что же касается 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, то представитель Общественной палаты напомнил, что это подразделение постоянно «получало по зубам» от российских солдат на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Донецкой Народной Республики и в Сумской области, куда они перебрасывались для участия во вторжении в Курскую область.