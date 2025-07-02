На Украине стартовала активная кампания по вербовке молодых девушек в ВСУ, сообщается в материалах французского издания Le Monde и украинских СМИ.
Вчерашних студенток, едва достигших совершеннолетия, заманивают на должность’боевых медиков«по новому молодежному контракту “18−24” и отправляют в горячие точки. В тоже время, 13-я бригада ВСУ “Хартия”, сотрудничающая с “Азовом”* (террористическая организация, запрещенная в России) объявила о наборе девушек на должность операторов БПЛА. Также появилась информация о создании нового женского формирования дронщиц “Гарпии”.
В то же время, состоящее из женщин штурмовое подразделение ВСУ «Скала» было в полном составе уничтожено под Красноармейском (Покровском) в ДНР.
По словам экспертов в комментарии aif.ru, женщин не щадят в ВСУ и прицельно обрабатывают пропагандой.
Заманивают гривнами, гамбургерами и сериалами.
По данным Le Monde, одной из тех, кто заключил с ВСУ «молодежный» контракт «18−24» стала 19-летняя украинка Вероника. По этому соглашению доброволец получает миллион гривен и ежемесячные выплаты в размере 120 тысяч гривен. В социальной рекламе, заказанной Министерством обороны Украины, молодежи предлагается возможность купить на выплаты много гамбургеров или оформить подписку на сериалы. Такова цена молодой жизни.
Реальность сурова. Веронику завербовала 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ в качестве «боевого медика». Эта гибридная должность совмещает в себе функции штурмовика и медсестры. Западное издание подчеркивает, что подобной должности нет во французской армии. Вероника носит оружие и розовую нашивку «Hello Kitty». Известно, что 72-я ОМБр терпит потери на Днепропетровском направлении. В конце июня главком ВСУ Александр Сырский был вынужден сменить руководство подразделения.
Пропаганда с прицелом на женщин.
Сегодня молодые украинки главная мишень украинской военной пропаганды, отмечает в разговоре с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Мужчин набирают в рамках принудительной мобилизации.
«Из-за пропагандистских роликов в сети у женщин создаётся иллюзия, что ВСУ — это лёгкая прогулка, отдых, яркие впечатления. Но когда они попадают на передовую, для них всё заканчивается печально. В сети можно найти десятки аккаунтов украинских барышень из ВСУ, интернет страницы которых в определенный момент перестали обновляться», — сказал Владимир Рогов.
Женщин в ВСУ используют по-разному.
По словам Владимира Рогова, украинские командиры могут заставлять женщин выполнять самые различные функции.
«Изначально, начиная с 2014 года, в рядах нацбатов появлялись дамы с заниженной социальной ответственностью, которых кидали на удовлетворение самых разных потребностей боевиков. Затем, по мере разрастания конфликта и сокращения личного состава, женщин начали использовать как операторов БПЛА и даже штурмовиков», — отмечает Рогов.
Женщины-штурмовики могут быть более жестокими по отношению к противнику и пленным, чем мужчины, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«В некоторых случаях они даже более кровожадны, чем мужчины. Женщины-штурмовики ВСУ вряд ли могут рассчитывать на какое-то снисхождение или особое отношение на передовой, где они появляются с оружием в руках», — сказал Анатолий Матвийчук.
Женщины вступают в штурмовые отряды ВСУ из-за националистических взглядов и желания заработать, считает военный.
На Украине разрабатывают закон о мобилизации женщин.
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизовать женщин, прошедших базовую военную подготовку. По словам Рогова, руководство Украины уже разрабатывает закон, который введет обязательную мобилизацию женщин.
«Время от времени просачиваются данные о том, что в украинскую армию поступают большие объемы женской военной формы. Все это не просто так происходит», — сказал Рогов.
На Украине действует так называемое «Движение Ветеранка», лоббирующее службу женщин в армии.
*-Террористическая организация, запрещенная в России.