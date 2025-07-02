Девицы для Зеленского: в ВСУ начали активнее вербовать молодых украинок

«Из-за пропагандистских роликов в сети у женщин создаётся иллюзия, что ВСУ — это лёгкая прогулка, отдых, яркие впечатления. Но когда они попадают на передовую, для них всё заканчивается печально. В сети можно найти десятки аккаунтов украинских барышень из ВСУ, интернет страницы которых в определенный момент перестали обновляться», — сказал Владимир Рогов.