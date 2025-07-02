Российская армия получила усовершенствованные БМП-3: как изменились характеристики

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Новые машины оснащены дополнительной защитой, включая специальные экраны и решетки. Это повысило их устойчивость к внешним угрозам. Также внедрены системы, которые сделали технику более маневренной и усилили эффективность её вооружения.
В «Ростехе» уточнили, что поставки БМП-3 в войска идут ежемесячно и в полном объеме согласно контрактам. Каждая машина укомплектована средствами защиты, которые гарантируют безопасность и надежность в боевых условиях.
Военный представитель на заводе-изготовителе отметил, что новая партия БМП-3 уже отправлена в войска. Это выполнено в рамках задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по обеспечению армии востребованной техникой. Он добавил, что контроль производства ведется ежедневно — от сборки до испытаний на полигонах. По его словам, и завод, и военные работают по 12 часов в сутки, а при необходимости — круглосуточно, чтобы армия получила надежную бронетехнику.
В госкорпорации рассказали, что современные БМП-3 значительно отличаются от моделей, выпускавшихся до начала специальной военной операции. За последние три года в конструкцию внесли множество изменений с учетом опыта боевых действий и пожеланий военных. Среди новшеств — бортовые экраны, решетки, защита верхней полусферы, а также приборы для снижения заметности и повышения мобильности. Эти улучшения сделали машины более эффективными на поле боя.
Ранее главный исполнительный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация создала новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Серп», которая защищает от налета вражеских дронов.