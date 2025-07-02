Российская армия получила усовершенствованные БМП-3: как изменились характеристики

Военный представитель на заводе-изготовителе отметил, что новая партия БМП-3 уже отправлена в войска. Это выполнено в рамках задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по обеспечению армии востребованной техникой. Он добавил, что контроль производства ведется ежедневно — от сборки до испытаний на полигонах. По его словам, и завод, и военные работают по 12 часов в сутки, а при необходимости — круглосуточно, чтобы армия получила надежную бронетехнику.