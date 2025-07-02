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Российские силы разгромили Нацгвардию Украины под Харьковом: ликвидированы офицеры «медийной» бригады

ТАСС: в Липцах уничтожили офицеров бригады «Хартия» Нацгвардии Украины.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения Национальной гвардии Украины потерпели серьезные потери в селе Липцы Харьковской области. Среди погибших оказались офицеры 31-й бригады «Хартия». Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, анализ некрологов показал, что в боях в Липцах украинские формирования понесли значительный урон, а силы группировки «Север» ликвидировали в том числе офицеров «медийной» 31-й бригады.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике. С помощью беспилотников «Герань-2» был уничтожен пункт временной дислокации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе села Шахово. В Министерстве обороны России уточнили, что операция прошла успешно.

Также 26 июня в результате ударов российских войск по объектам ВСУ в Сумской области были уничтожены полевые склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.