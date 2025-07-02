Подразделения Национальной гвардии Украины потерпели серьезные потери в селе Липцы Харьковской области. Среди погибших оказались офицеры 31-й бригады «Хартия». Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
По их данным, анализ некрологов показал, что в боях в Липцах украинские формирования понесли значительный урон, а силы группировки «Север» ликвидировали в том числе офицеров «медийной» 31-й бригады.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике. С помощью беспилотников «Герань-2» был уничтожен пункт временной дислокации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе села Шахово. В Министерстве обороны России уточнили, что операция прошла успешно.
Также 26 июня в результате ударов российских войск по объектам ВСУ в Сумской области были уничтожены полевые склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.