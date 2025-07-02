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Марочко: российские военные закрепились у харьковской Кондрашовки

Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесу у Кондрашовки.

Источник: Аргументы и факты

В последние дни подразделения российской армии укрепились на новых позициях в лесной местности рядом с Кондрашовкой, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последние несколько дней передовые отряды успешно закрепились на новых позициях в лесном массиве к югу от Кондрашовки. Кроме того, в ходе продвижения российских войск северо-восточнее Петропавловки была занята территория площадью около 3 гектаров. Также была расширена зона контроля на участке протяжённостью более 8 километров.

Марочко также отметил, что в ходе наступления на позиции украинских войск северо-западнее Голубовки российские бойцы прижали подразделения противника к реке Оскол. В настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километров прибрежной зоны, и это расстояние постоянно уменьшается.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам у Красноармейска в ДНР осталось освободить только Чунишино.