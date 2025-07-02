Марочко: российские военные закрепились у харьковской Кондрашовки

В последние дни подразделения российской армии укрепились на новых позициях в лесной местности рядом с Кондрашовкой, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, за последние несколько дней передовые отряды успешно закрепились на новых позициях в лесном массиве к югу от Кондрашовки. Кроме того, в ходе продвижения российских войск северо-восточнее Петропавловки была занята территория площадью около 3 гектаров. Также была расширена зона контроля на участке протяжённостью более 8 километров.
Марочко также отметил, что в ходе наступления на позиции украинских войск северо-западнее Голубовки российские бойцы прижали подразделения противника к реке Оскол. В настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километров прибрежной зоны, и это расстояние постоянно уменьшается.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам у Красноармейска в ДНР осталось освободить только Чунишино.