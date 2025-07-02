Марочко: российские военные закрепились у харьковской Кондрашовки

По его словам, за последние несколько дней передовые отряды успешно закрепились на новых позициях в лесном массиве к югу от Кондрашовки. Кроме того, в ходе продвижения российских войск северо-восточнее Петропавловки была занята территория площадью около 3 гектаров. Также была расширена зона контроля на участке протяжённостью более 8 километров.