Российские войска укрепили свои позиции в Харьковской области, заняв новые территории, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, передовые отряды армии России закрепились в лесном массиве южнее Кондрашовки. Также в районе Петропавловки военные продвинулись вперед, заняв около 3 гектаров земли и расширив зону контроля на участке длиной более 8 километров.
Кроме того, стало известно о значительных потерях украинских подразделений в селе Липцы Харьковской области, сообщили источники в российских силовых структурах. По их информации, в боях пострадали формирования Национальной гвардии Украины, включая офицеров 31-й бригады «Хартия».
Анализ некрологов показал, что украинские войска понесли серьезный урон, а группировка «Север» уничтожила в том числе офицеров этой бригады, известной своей медийной активностью.