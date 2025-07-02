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Марочко: ВС России закрепились у Кондрашовки в Харьковской области

Российские войска заняли около трёх гектаров земли в районе Петропавловки.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска укрепили свои позиции в Харьковской области, заняв новые территории, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, передовые отряды армии России закрепились в лесном массиве южнее Кондрашовки. Также в районе Петропавловки военные продвинулись вперед, заняв около 3 гектаров земли и расширив зону контроля на участке длиной более 8 километров.

Кроме того, стало известно о значительных потерях украинских подразделений в селе Липцы Харьковской области, сообщили источники в российских силовых структурах. По их информации, в боях пострадали формирования Национальной гвардии Украины, включая офицеров 31-й бригады «Хартия».

Анализ некрологов показал, что украинские войска понесли серьезный урон, а группировка «Север» уничтожила в том числе офицеров этой бригады, известной своей медийной активностью.