Минобороны России получило новую партию БМП-3 с усиленной защитой

В госкорпорации уточнили, что холдинг передаёт БМП-3 военным ежемесячно в полном объеме в рамках выполнения оборонных контрактов. В Ростехе уточнили, что за три года штатная комплектация этих машин значительно изменилась с учётом пожеланий военнослужащих и опыта применения в боях.