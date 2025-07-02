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Минобороны России получило новую партию БМП-3 с усиленной защитой

В Ростехе уточнили, что с 2022 года штатная комплектация БМП-3 значительно изменилась.

Источник: Аргументы и факты

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Министерству обороны России партию более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, которые также оснащены дополнительными системами повышения точности стрельбы, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение», — отметили в организации.

В госкорпорации уточнили, что холдинг передаёт БМП-3 военным ежемесячно в полном объеме в рамках выполнения оборонных контрактов. В Ростехе уточнили, что за три года штатная комплектация этих машин значительно изменилась с учётом пожеланий военнослужащих и опыта применения в боях.

Обновленная версия БМП-3, помимо вышеназванных элементов, также получила комплекты защиты верхней полусферы и комплекс средств снижения заметности.

Напомним, 25 июня Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») в рамках выполнения гособоронзаказа передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С. Военные лётчики, которые участвовали в приёмке самолётов, поблагодарили сотрудников ВПК за вклад, который они вносят в поддержание оборонного потенциала РФ.