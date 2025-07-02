Над регионами России за ночь уничтожили пять БПЛА

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над территорией страны за ночь.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.
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