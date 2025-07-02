Рогов о ликвидации девятого комбрига ВСУ Захаревича: получали и будут получать «по зубам»

Член Общественной палаты отметил, что 110-я бригада ВСУ неоднократно терпела поражения и «получала по зубам» от российских войск — сначала на территории Запорожской области и ДНР, а затем в Сумской области, куда подразделение было переброшено для участия в операциях против Курской области. По данным Рогова, бригада постоянно несла значительные потери в ходе боевых действий.