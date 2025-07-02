Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов прокомментировал информацию о ликвидации командира 110-й механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича. По словам Рогова, это уже как минимум девятый командир бригады украинской армии, уничтоженный российскими военными в ходе специальной военной операции.
«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.
Член Общественной палаты отметил, что 110-я бригада ВСУ неоднократно терпела поражения и «получала по зубам» от российских войск — сначала на территории Запорожской области и ДНР, а затем в Сумской области, куда подразделение было переброшено для участия в операциях против Курской области. По данным Рогова, бригада постоянно несла значительные потери в ходе боевых действий.
Напомним, что Захаревич был назначен командиром 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в феврале 2025 года. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.
Представители украинской стороны подтвердили гибель командира Захаревича в результате удара в Запорожской области. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, подтвердив информацию, ранее распространенную украинскими СМИ со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко. По его словам, командир погиб при атаке в Запорожье после экстренной переброски соединения в Сумскую область.
Прежде сообщалось, что в ночь с 11 на 12 апреля 2022 года в Мариуполе был ликвидирован командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Владимир Баранюк. Его тело было найдено после неудачной попытке прорыва 36 бригады ВСУ из блокированного завода имени Ильича.
Также в мае 2023 года российские военнослужащие ликвидировали командира батальона горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка. При руководстве комбата ВСУ убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции.