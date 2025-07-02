В Башкирии расширили круг получателей матпомощи в связи с гибелью бойца

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, которым расширяется круг получателей единовременной матпомощи в 2 млн рублей, выплачиваемых семьям погибших бойцов. Теперь выплату из республиканского бюджета могут получать те, кто фактически воспитывал и содержал погибшего не менее 5 лет до его совершеннолетия.
По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, законодательно была исправлена ситуация, при которой человек, не являвшийся биологическим родителем, становится опорой для ребенка, но не имея определенного правового статуса, не может претендовать на получение выплаты. Признание лица фактически воспитателем производится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Кроме того, по закону в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях России.