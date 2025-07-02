В Башкирии расширили круг получателей матпомощи в связи с гибелью бойца

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, законодательно была исправлена ситуация, при которой человек, не являвшийся биологическим родителем, становится опорой для ребенка, но не имея определенного правового статуса, не может претендовать на получение выплаты. Признание лица фактически воспитателем производится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.