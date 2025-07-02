Вражеские БПЛА уничтожены в Новошахтинске и Аксайском районе

Воздушная атака на Ростовскую область совершена в ночь на 2 июля. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле нет. Информация уточняется.
А ранее, в ночь на 1 июля, над Ростовской областью была отражена мощная атака ВСУ.
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