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Вражеские БПЛА уничтожены в Новошахтинске и Аксайском районе

Об этом в своём ТГ-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Воздушная атака на Ростовскую область совершена в ночь на 2 июля. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле нет. Информация уточняется.

А ранее, в ночь на 1 июля, над Ростовской областью была отражена мощная атака ВСУ.

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