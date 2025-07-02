Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ответственность за затягивание украинского конфликта лежит на киевском режиме и странах НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ответ на обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России.
Ивлев подчеркнул, что Россия еще во время переговоров в Турции представила четкий план мирного урегулирования и готова к новым раундам переговоров. По его словам, Украина сознательно затягивает процесс, поскольку находится под давлением военно-промышленного комплекса стран НАТО, заинтересованного в прибыли от поставок оружия.
Депутат отметил, что украинские военные несут основные потери из-за нежелания киевских властей идти на мир. Он также заявил, что Украина за годы «незалежности» так и не смогла стать полноценным суверенным государством.
«Как в советские времена на берегах Днепра всегда оглядывались на ЦК КПСС, так и сейчас киевский режим без совета с Евросоюзом и НАТО не делает ни одного собственного шага. В этом плане Украина — несамостоятельное государство», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что выполнение договоренностей по урегулированию ситуации на Украине требует времени и вряд ли может быть ускорено.