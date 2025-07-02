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Над Крымом ночью уничтожили украинский беспилотник

Беспилотник уничтожен над Крымом дежурными силами ПВО.

Очередная попытка украинских военных атаковать Крым с воздуха была успешно пресечена силами противовоздушной обороны. Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, за прошедшую ночь было ликвидировано пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один БПЛА сбили над территорией Республики Крым, и по два — над Курской и Ростовской областями.

Как сообщалось ранее, в ночь с понедельника на вторник, 1 июля, ВСУ также пытались атаковать территорию России. В течение ночи в разных регионах страны было сбито 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе, 31 из них был сбит над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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