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Депутат Шеремет: Киев публикует видео с пленными бойцами РФ для запугивания

Действия Украины, публикующей видео с пленными солдатами РФ, похожи на агрессию бешеной собаки, уверен Шеремет.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал практику украинских властей и СМИ публиковать видеоматериалы с российскими пленными. В комментарии ТАСС парламентарий назвал такие действия попыткой психологического давления на российское общество.

Член комитета по безопасности сравнил тактику украинской стороны с поведением бешеной собаки, отмечая, что подобные методы отражают влияние западных стран. По мнению Шеремета, Запад пытался через демонстрацию жестокости посеять страх среди россиян, но достиг противоположного эффекта — консолидации российского общества.

«Их поведение сродни безумной агрессии бешеной собаки, ведь именно этого добивался дрессирующий их с помощью кнута и печенья западный мир. Россия консолидировалась и сплотилась, став методично, шаг за шагом каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли», — указал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после признания управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) фактов нарушения украинскими властями призвала мировое сообщество принять меры к осуждению киевского режима.

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