«Придется немного задержаться»: взвод чиновников-добровольцев в зоне СВО отказался от эвакуации

По словам чиновника и военнослужащего, командир взвода Ефремов погиб за несколько дней до окончания контракта. Командование на себя взял Каган. Он принял решение остаться в зоне СВО даже после того, как закончился контракт. Такое же решение приняли и другие чиновники-добровольцы, которые служат в взводе.