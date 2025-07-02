«Придется немного задержаться»: взвод чиновников-добровольцев в зоне СВО отказался от эвакуации

Группа сотрудников администрации из подразделения «Тигр» не стала покидать территорию специальной военной операции после трагической смерти своего руководителя, заместителя главы администрации Приморского края Сергея Ефремова. Об этом пишет издание Ura.ru со слов заместителя полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, генерал-лейтенанта запаса Михаила Кагана.
По словам чиновника и военнослужащего, командир взвода Ефремов погиб за несколько дней до окончания контракта. Командование на себя взял Каган. Он принял решение остаться в зоне СВО даже после того, как закончился контракт. Такое же решение приняли и другие чиновники-добровольцы, которые служат в взводе.
«Пришлось немного задержаться. Такое же решение приняли и другие военнослужащие взвода, у которых истекал контракт. Но это в большей степени чиновники, у которых не было боевого опыта. Они вместе сказали: “Если вы остаетесь, то и мы тоже”, — рассказал Михаил Каган.
Каган принял решение принять командование на себя и задержаться, чтобы лично ввести в курс дела нового командира, несмотря на то, что у него истек контракт. Отмечается, что сейчас уже добровольцы находятся дома.
Ранее KP.RU сообщил, что вице-губернатор Приморья Олег Ефремов погиб в зоне СВО 2 февраля 2025 года, когда возвращался с боевого задания.