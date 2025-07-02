Bloomberg: потеря контроля над воздухом грозит Киеву обвалом фронта

По его мнению, недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась выгодой для России, поскольку отвлекла «внимание, энергию и ресурсы [стран Запада] от Украины». Чемпион указывает, что Израиль смог смягчить эффект ракетных ударов Ирана, израсходовав значительную часть снарядов средств противовоздушной обороны, кроме того, помощь в обороне ему оказывали США. «Угроза, может быть, пока и снизилась, но составители планов в Пентагоне обязаны допускать возможность возобновления войны и того, что потребуется больше средств ПВО, что делает их менее доступными для Украины», — пишет журналист.