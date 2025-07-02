Отбой воздушной тревоги объявили в Ростовской области

Днем 2 июля в Ростовской области отменили предупреждение о воздушной угрозе. Об этом в Telegram сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Отбой воздушной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 1 июля регионе сбили 16 БПЛА, еще два беспилотника ликвидировали в ночь на 2 июля. Добавим, ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.
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