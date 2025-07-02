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Отбой воздушной тревоги объявили в Ростовской области

По всей территории Ростовской области сняли угрозу воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Днем 2 июля в Ростовской области отменили предупреждение о воздушной угрозе. Об этом в Telegram сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Отбой воздушной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 1 июля регионе сбили 16 БПЛА, еще два беспилотника ликвидировали в ночь на 2 июля. Добавим, ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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