Подразделения «Севера» улучшили положение по переднему краю
Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад, три штурмовых полка и батальон ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах села Огурцово и города Волчанска.
«ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Запад» противостоит ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и полку беспилотных систем ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер М113, 11 автомобилей, САУ «Krab», станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Анклав» и два склада материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 450 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
Противник лишился более 450 боевиков, боевой бронированной машины «Новатор», бронеавтомобиля «MaxxPro», трех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили до 165 человек. Также противник лишился танка, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и двух станций РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 70 боевиков, шесть станций РЭБ, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- 131 БПЛА самолетного типа.