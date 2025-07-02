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Главное из брифинга Минобороны 2 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Севера» улучшили положение по переднему краю

Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад, три штурмовых полка и батальон ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах села Огурцово и города Волчанска.

«ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» противостоит ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и полку беспилотных систем ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области.

Потери противника в живой силе составили порядка 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер М113, 11 автомобилей, САУ «Krab», станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась вперед

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Анклав» и два склада материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 450 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

Противник лишился более 450 боевиков, боевой бронированной машины «Новатор», бронеавтомобиля «MaxxPro», трех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили до 165 человек. Также противник лишился танка, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и двух станций РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 70 боевиков, шесть станций РЭБ, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб;
  • 131 БПЛА самолетного типа.

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