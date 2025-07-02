За 45 минут над Крымом сбили четыре беспилотника

В среду, 2 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Крымом за 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Инцидент произошел в период с 10.20 до 11.05.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Напомним, с 8:00 до 9:00 дежурные силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Крымом. Ночью над республикой уничтожили один дрон.