Операторы дронов центра «Рубикон» уничтожили танк Leopard 2А6 в Сумской области

«Вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области в ходе разведывательно-боевого полета расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” обнаружил движущийся танк “Леопард 2А6” ВСУ немецкого производства. Оператором дрона-камикадзе центра “Рубикон” было принято решение на поражение боевой машины противника. В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — говорится в сообщении.