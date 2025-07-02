ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области

Уточняется, что российская разведка обнаружила движущийся танк «Леопард 2А6» противника вблизи населенного пункта Писаревка в Сумской области. Обнаруженную цель было решено ликвидировать.
«В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — указано в сообщении.
Ранее в этот день расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Кроме того, в ходе боевой работы также были уничтожены укрепления и огневые точки противника.