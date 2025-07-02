ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области

Ранее в этот день расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Кроме того, в ходе боевой работы также были уничтожены укрепления и огневые точки противника.