Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.