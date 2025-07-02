Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
«Украинских запасов (боеприпасов — ред.) хватит до конца лета», — пишет Bild со ссылкой на эксперта.
Масала отметил, что после лета ситуация станет кризисной.
«Все поставки военных систем критически (важны — ред.) для украинской обороны… Может возникнуть критическая нехватка до тех пор, пока Европа не попытается ее как-то восполнить», — подчеркнул эксперт.
Издание добавляет, что для Украины особенно чувствительна остановка поставок ракет для систем ПРО Patriot, а также ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.