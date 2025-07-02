В Урюпинске проводят в последний путь рядового СВО Александра Евстропова

Ему было 48 лет. На малой родине у мужчины остались мать, супруга и дети. Власти Урюпинска в коротком некролог сообщили, что родился Александр в хуторе Ольховском, учился в местной школе в Дубовке, а затем получил квалификацию в агропромышленном техникуме. Последние годы проживал в Урюпинске. В ряды Вооруженных сил его призвала верность долгу — в 2023 году он заключил контракт и отправился на зону проведения СВО.