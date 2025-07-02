В Урюпинске проводят в последний путь рядового СВО Александра Евстропова

В среду, 3 июля 2025 года, жители Урюпинска Волгоградской области простятся с земляком, участником специальной военной операции Александром Евстроповым, который погиб при исполнении служебного долга на территории Донецкой Народной Республики.
Ему было 48 лет. На малой родине у мужчины остались мать, супруга и дети. Власти Урюпинска в коротком некролог сообщили, что родился Александр в хуторе Ольховском, учился в местной школе в Дубовке, а затем получил квалификацию в агропромышленном техникуме. Последние годы проживал в Урюпинске. В ряды Вооруженных сил его призвала верность долгу — в 2023 году он заключил контракт и отправился на зону проведения СВО.
Церемония прощания начнется в день похорон в 11:15 с отпевания в Покровском храме, после чего в 12:00 состоится гражданская панихида в сквере Павших борцов.
Бойца похоронят в родном хуторе Ольховском.