Военкоры: сможет ли Европа заменить оружие США для Украины

Откуда будут брать оружие для Украины
Как у ВСУ может оказаться американская техника, проданная в европейские страны, рассказал Новостям Mail военкор Николай Долгачев:
Если это произойдет, то мы просто понимаем, что все эти заявления о сокращении поставок — просто дипломатическая игра. Самостоятельно страны Евросоюза не смогут поставить в достаточном количестве оружия на Украину без критического ущерба для своей обороноспособности и безопасности. В принципе, они и на это могут пойти, учитывая, насколько безумные сейчас во власти многих европейских стран политики.
Эксперт считает, что в случае реального прекращения поставок техники и вооружения из США военная машина нынешнего киевского режима может рухнуть достаточно быстро.
ЕС не сможет покрыть расход боеприпасов
Военкор Андрей Руденко указал Новостям Mail, что лидеры европейских стран неоднократно заявляли о поставках оружия на Украину, которые впоследствии не смогли выполнить. По словам Руденко, сегодня большую часть европейской военной поддержки составляют БПЛА.
Что касается других вооружений, таких как БМП, БТР и артиллерийские снаряды, то они не смогут предоставить Украине столько, сколько режиму на сегодняшний день нужно для того, чтобы воевать.
«Расход боеприпасов на Украине огромный, и вряд ли все потребности в них сможет закрыть Евросоюз», — говорит военный эксперт Андрей Марочко.
На такие мощности не рассчитана экономика Евросоюза. Хочу отметить, что звучали заявления от генералитета НАТО, что у них в буквальном смысле опустошены склады, а промышленность попросту не справляется с восполнением расхода боеприпасов. Украина возлагала надежды на Соединенные Штаты, где еще более-менее присутствует необходимое количество боеприпасов для ведения интенсивной войны, которая происходит в зоне проведения специальной военной операции.
Чем Европа заменит оружие США для Украины
На сегодняшний день страны ЕС не смогут без участия США обеспечить Украину военными ресурсами. Кроме того, ВСУ не научились эффективно эксплуатировать западную технику. На этот факт в разговоре с Новостями Mail обращает внимание военкор Евгений Линин. «Танки Leopard, Abrams, Challenger не способны взламывать российскую оборону. Они уничтожаются, не доезжая до линии соприкосновения», — отмечает Линин.
Также у Запада нет возможности поставлять дорогие ЗРК в необходимых количествах. «На Украине пока что достаточно стрелкового оружия и дронов, но катастрофически не хватает мощных вооружений», — считает военкор.
Это и крылатые ракеты, и авиация, и тактическая авиация, которая тоже важна. Штурмовая авиация — как род войск, вообще перестала существовать на Украине. Европа не готова на сегодняшний день все потребности ВСУ удовлетворить. Нет там производственных мощностей. А главное, нет людей, которые смогут применять даже то оружие, которое сейчас поставляется эффективно на линии фронта.
«Для ВСУ скорых перспектив на выравнивание положения на фронте нет», — резюмирует Линин.
Ранее о том, что решение США о приостановке вооружений Украине застало врасплох киевские власти, писали западные СМИ. В публикации The New York Times отмечалось, что решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон решил отстраниться от конфликта на Украине.