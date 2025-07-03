Военкоры: сможет ли Европа заменить оружие США для Украины

Если это произойдет, то мы просто понимаем, что все эти заявления о сокращении поставок — просто дипломатическая игра. Самостоятельно страны Евросоюза не смогут поставить в достаточном количестве оружия на Украину без критического ущерба для своей обороноспособности и безопасности. В принципе, они и на это могут пойти, учитывая, насколько безумные сейчас во власти многих европейских стран политики.