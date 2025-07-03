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В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22.57 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

В столице Украины слышны сильные взрывы. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное».

Издание уточняет, что взрывы гремят в Киеве в ночь на 3 июля на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — сообщается в публикации издания в его Telegram-канале.

Ранее на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины было отмечено, что уже с 22.57 по московскому времени на территории Киева действует воздушная тревога.

Ранее KP.RU сообщил, что два мощных взрыва прозвучали под Житомиром в северо-западной части Украины. В результате уничтожены два производственных объекта около села Березина.

Незадолго до этого появились сообщения о том, что в Житомире произошли взрывы на АЗС. В результате трасса на Киев оказалась перекрыта, а жители Житомира поделились, что видели огромный столб дыма.