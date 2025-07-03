«Если я уеду, репортажи прекратятся»: Пострадавший в Курской области китайский журналист заявил, что продолжит освещать СВО

«Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи», — сказал Лу Юйгуан.