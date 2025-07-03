«Если я уеду, репортажи прекратятся»: Пострадавший в Курской области китайский журналист заявил, что продолжит освещать СВО

Китайский журналист Лу Юйгуан, который получил ранения при ударе ВСУ по Курской области, заявил, что не собирается покидать зону СВО и продолжит честно освещать события в своих репортажах. Об этом корреспондент сообщил коллегам из РИА Новости.
«Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи», — сказал Лу Юйгуан.
Ранее KP.RU сообщил, что 26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ в Курской области. Отмечалось, что журналист из КНР приехал на территорию России, чтобы подготовить репортаж о мирных жителях Курской области, которые подвергаются атакам беспилотниками со стороны киевского режима.
Позже глава Курской области Александр Хинштейн рассказал о состоянии раненного при атаке ВСУ китайского журналиста, уточнив, что он идет на поправку.
А официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотником ВСУ съемочной группы китайского телеканала Phoenix, отметив, что этот удар является попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, освещающие события объективно, и ВСУ неминуемо будут за это наказаны.