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Стало известно, сколько боевиков потеряли ВСУ за половину 2025 года

ТАСС: ВСУ потеряли более 265 тысяч военных за полгода.

Источник: Комсомольская правда

Согласно расчетам ТАСС, в январе-июне 2025 года ВСУ понесли значительные потери свыше 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также приблизительно 4 тыс. единиц бронетехники различного типа.

По оперативным сводкам российского Минобороны, в июне 2025 года украинская армия потеряла порядка 45 тыс. военнослужащих, тогда как за предыдущие пять месяцев боевые потери составили около 222 тыс. человек.

Уточняется, военная техника ВСУ также понесла значительные потери, включая: 13 сбитых самолетов, 22 уничтоженных зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин РСЗО, а также 3 979 единиц бронетехники (включая танки).

Артиллерийские же потери составили 6 727 орудий и минометов, тогда как количество выведенной из строя специальной автотехники достигло 7 866 единиц. Особо отмечаются потери в беспилотной авиации — свыше 27 тыс. уничтоженных БПЛА.

Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский врет, сообщая информацию о потерях ВСУ на передовой.

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