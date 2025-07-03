Президент США Дональд Трамп практически полностью потерял интерес к Украине. К такому выводу пришла сотрудник аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне Дженнифер Кавано.
Эксперт отметила, что Киев рассчитывал на сохранение постоянного и долгосрочного интереса к себе США в связи со сделкой о природных ресурсах. Однако сделка не помогла удержать интерес Трампа к Украине.
«Это слабое соглашение с неопределенными условиями», — пишет Кавано в статье для портала Responsible Statecraft, подчеркнув, что Украина сейчас занимает «низкое место в списке приоритетов Трампа».
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский указал на то, что Украина лишилась крупнейшего месторождения лития на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за отказа Зеленского от мира с Россией.
Тем временем российская Госкорпорация (ГК) «Недра» получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана на освобожденных территориях ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее западные аналитики указали на то, что ускоренное вступление Украины в ЕС поставит под угрозу единство Европы.