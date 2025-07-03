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Разработчик рассказал о возможностях лазерного «лучемета»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени-имитаторы украинского дрона «Лютый» с дистанции 1500 метров, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского “Лютого”. Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон “Лютый”, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас создается лазерный «лучемет» в рамках проекта «Посох» для защиты от FPV-дронов объектов тыла.

Директор пояснил, что лазерный «лучемет» в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона.

«Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, “Баба-яга” или “Лютый”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. «В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха», — сказал он.

Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.