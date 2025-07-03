Разработчик рассказал о возможностях лазерного «лучемета»

«Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского “Лютого”. Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон “Лютый”, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас создается лазерный «лучемет» в рамках проекта «Посох» для защиты от FPV-дронов объектов тыла.
Директор пояснил, что лазерный «лучемет» в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона.
«Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, “Баба-яга” или “Лютый”, — сказал собеседник агентства.
По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. «В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха», — сказал он.
Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.