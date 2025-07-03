Разработчик рассказал о возможностях лазерного «лучемета»

По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. «В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха», — сказал он.