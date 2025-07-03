Киев хочет больше оружия и придумал новый план: американцев будут умолять согласиться

Киев хочет получить от США разрешение на закупку американского оружия через Европу. О смене украинским руководством тактики пишет издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники.
«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия…— попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — сказано в публикации.
В то же время ряд европейских стран уже изучают возможность закупки американских вооружений для последующей передачи их ВСУ.
Кром того, Киев намерен вести переговоры о снятии ограничений на использование американского оружия.
Накануне Пентагон отменил поставку оружия ВСУ, когда оно уже ехало на Украину.
Как США вместо поставок оружия отобрали у Украины полезные ископаемые, читайте здесь на KP.RU.
В то же время в Госдепе США заявили, что временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения военной поддержки Украины.