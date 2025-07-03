Саперы под Курском столкнулись с обработанными токсичным веществом дроны

Сапёры, работающие в приграничных районах Курской области, при проведении разминирования сталкиваются с дронами, используемыми украинскими военными и покрытыми токсичными веществами.
По информации командира инженерно-сапёрного взвода с позывным «Эмиль», такие устройства при контакте вызывают поражения кожных покровов и дыхательной системы.
По его словам, беспилотники либо сбиваются, либо подавляются средствами радиоэлектронной борьбы, но уже неоднократно были обнаружены FPV-дроны, обработанные химическими соединениями, вызывающими вред организму при прикосновении.
Напомним, пиротехнический отряд МЧС России с августа 2024 года обезвредил в приграничных районах Курской области около 8 тыс. взрывоопасных предметов.