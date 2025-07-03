ТАСС: В Сумской области идет отток населения

«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — рассказал собеседник агентству, добавив, что люди предпочитают уезжать из региона преимущественно собственными силами.