В Украинском областном центре Сумы наблюдается отток населения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Российской Федерации.
«В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — рассказал собеседник агентству, добавив, что люди предпочитают уезжать из региона преимущественно собственными силами.
Также сообщается, что ранее из приграничных сел Сумской области украинскими властями была произведена принудительная эвакуация жителей, при этом некоторые мужчины постарались избежать этого, чтобы скрыться от мобилизации.
Ранее сообщалось, что в прифронтовых сёлах Сумской области почти не осталось мирных жителей, так как они были добровольно либо принудительно вывезены вглубь Украины.
Напомним, российские военные продолжили расширение буферной зоны и освободили от националистов киевского режима Андреевку в Сумской области.
Также сообщалось, что разведчики российской группировки войск «Север» захватили новый украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения.