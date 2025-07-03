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Су-34 уничтожил пункт управления беспилотников ВСУ в зоне ответственности «Юга»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил уничтожил пункт управления дронов противника в зоне ответственности группировки «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”», — рассказали в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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