Группировка «Восток» уничтожила до 20 боевиков ВСУ в ДНР

«Артиллеристы 35-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” нанесли удар из реактивных систем залпового огня “Град” по позициям противника. В районе села Карла Маркса ДНР в лесном массиве был вскрыт район сосредоточения противника. Для этого украинские националисты использовали естественные укрытия, размещая в них пулеметные точки, минометные позиций и наблюдательные пункты. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 боевиков, а также нарушена система огневого контроля противника», — говорится в сообщении военного ведомства.