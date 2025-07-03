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Группировка «Восток» уничтожила до 20 боевиков ВСУ в ДНР

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по противнику, уничтожив до 20 военнослужащих ВСУ в районе села Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллеристы 35-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” нанесли удар из реактивных систем залпового огня “Град” по позициям противника. В районе села Карла Маркса ДНР в лесном массиве был вскрыт район сосредоточения противника. Для этого украинские националисты использовали естественные укрытия, размещая в них пулеметные точки, минометные позиций и наблюдательные пункты. В результате выполнения боевой задачи уничтожено до 20 боевиков, а также нарушена система огневого контроля противника», — говорится в сообщении военного ведомства.