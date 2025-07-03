«Взял сына на руки — и понес сквозь огонь»: в честь подвига бойца СВО написали песню

Сержант под позывным «Шеф» находился в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец, известный как «Инзер», вступил в ряды военных в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» получил ранение при подрыве на мине во время выполнения боевой задачи в районе Угледара. Как сообщает Gorobzor, после ранения он в течение суток оставался под вражеским огнем, без возможности получить воду или питание.