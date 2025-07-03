«Взял сына на руки — и понес сквозь огонь»: в честь подвига бойца СВО написали песню

Сержант под позывным «Шеф» находился в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец, известный как «Инзер», вступил в ряды военных в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» получил ранение при подрыве на мине во время выполнения боевой задачи в районе Угледара. Как сообщает Gorobzor, после ранения он в течение суток оставался под вражеским огнем, без возможности получить воду или питание.
На помощь сыну прибыл «Инзер», который лично организовал эвакуацию. Под непрерывным вражеским огнем он пронёс тяжелораненого бойца на руках около пяти километров. Благодаря его решительным действиям всю группу удалось спасти без потерь.
Этот героический поступок побудил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», создать стихотворение под названием «Отец». Строки произведения — «Взял сына на руки — и понес сквозь огонь» — превратились в настоящий гимн отваги.
Позднее стихотворение было переложено на музыку и включено в литературный сборник «Документальный формат», который увидел свет 22 апреля 2025 года.
Боец с позывным «Гиря» поделился, что создает свои произведения после увиденного в зоне спецоперации, начиная работу прямо в полевых условиях. Как он отметил, хотя сначала сослуживцы сомневались в его творческих начинаниях, со временем его стихи и песни стали для них настоящим источником мотивации.
Ранее KP.RU не раз писала о подвигах в зоне спецоперации. Так, своими силами военный фельдшер из Донецка Татьяна Передерий спасла тысячи раненных бойцов.
«Я оставила дом, детей и стала участницей СВО, потому что четко осознавала, что происходит. В свое время успела стать комсомолкой, нам чувство патриотизма прививали», — сказала тогда Передерий.
Также накануне стало известно о случае на пердовой, когда житель Красноярска Саян Саая спас раненного в сонную артерию бойца СВО.
Кроме этого, в ходе боевого задания гвардии лейтенант Назар Енин смог организовать оборону и спасти жизни 12 сослуживцев. За проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.