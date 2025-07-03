СБУ объявила в розыск Певцова, Шахназарова и Повалий

Служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий, информирует ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.
Также сообщается, что Шахназаров, Повалий и Певцов внесены в базу экстремистского сайта «Миротворец».
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что российский военачальник Апти Алаудинов объявлен в розыск, при этом украинский суд постановил, что в отношении Алаудинова разрешено «задержание с целью привода».
Также сообщалось, что российский режиссёр и актёр Никита Михалков получил статус разыскиваемого СБУ в марте 2022 года.
Тем временем СБУ продолжает числить в розыске главу переговорной группы РФ Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. При этом ни один участник украинской делегации не объявлен в розыск в России.