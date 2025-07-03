Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск Певцова, Шахназарова и Повалий

Украинские силовики объявили в розыск трех деятелей культуры и внесли их в базу экстремистского сайта.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий, информирует ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Также сообщается, что Шахназаров, Повалий и Певцов внесены в базу экстремистского сайта «Миротворец».

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что российский военачальник Апти Алаудинов объявлен в розыск, при этом украинский суд постановил, что в отношении Алаудинова разрешено «задержание с целью привода».

Также сообщалось, что российский режиссёр и актёр Никита Михалков получил статус разыскиваемого СБУ в марте 2022 года.

Тем временем СБУ продолжает числить в розыске главу переговорной группы РФ Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. При этом ни один участник украинской делегации не объявлен в розыск в России.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше