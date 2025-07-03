Жители Сум массово продают жильё, не желая сдавать его ВСУ: В городе зафиксирован отток населения

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Он сообщил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, это вынужденная мера, вызванная действиями противников, которые ранее проникли в Курскую область и совершили там преступления.