Российские силовые структуры зафиксировали отток населения из города Сумы. По данным источника ТАСС, местные жители активно продают недвижимость и переезжают в другие регионы.
Как сообщил собеседник агентства, люди покидают город преимущественно самостоятельно, без организованной эвакуации. При этом они отказываются сдавать жилье украинским военнослужащим, на что те жалуются в социальных сетях.
По его словам, отток населения из областного центра продолжается, но пока идет медленными темпами.
«Люди пытаются уехать преимущественно своими силами. В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — говорится в сообщении.
Также источник в силовых структурах отметил, что принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области проводилась еще во время авантюры ВСУ на Курском направлении.
В начале июня нардеп Марьяна Безуглая призвала к принудительной эвакуации из города Сумы. По ее словам, местные жители, которые не вовлечены в военную деятельность и не помогают ВСУ, должны срочно покинуть город. Кроме Сум, Украина призывает начать принудительную эвакуацию в Харьковской области.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Он сообщил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, это вынужденная мера, вызванная действиями противников, которые ранее проникли в Курскую область и совершили там преступления.
Также глава государства анонсировал создание буферной зоны вдоль украинской границы, которая обеспечит безопасность территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Путин сообщил, что формирование буферной зоны призвано минимизировать данные угрозы безопасности.
Помимо прочего президент отмечал, что РФ никогда не подвергала сомнению суверенитет соседней страны и право ее народа на независимость. Однако русский и украинский, уверен Путин, — это один народ. Поэтому в данном контексте «российской» считается вся Украина.