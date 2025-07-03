Украинский конфликт достиг переломного момента, причем для ВСУ это означает «катастрофический крах». Так охарактеризовали текущую ситуацию аналитики американского издания The Washington Post.
Причиной такой ситуации стали не только действия российской армии, но и отказ США в новых поставках вооружений на фоне критической нехватки оружия и солдат в ВСУ.
«Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах», — сказано в публикации.
Накануне Пентагон отменил поставку оружия ВСУ, когда оно уже ехало на Украину.
В то же время в Госдепе США заявили, что временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения военной поддержки Украины.
Как Украина проиграла битву за небо над Киевом на фоне того, что военные производства Зеленского находятся под угрозой уничтожения, читайте здесь на KP.RU.