ТАСС: ВСУ сбежали с позиций в селе Дачное Днепропетровской области

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором заметно успешное наступление бойцов 56-й мотострелковой бригады. Так, в ходе операции 27 июня ими был взят под контроль поселок Шевченко в Донецкой области, а украинские формирования были выбиты штурмовиками из населенного пункта.