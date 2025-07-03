Военнослужащие ВСУ покинули позиции в населенном пункте Дачное, расположенного в Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
Село находится к северо-западу от поселка Богатырь.
«Вооруженные формирования Украины сбежали с позиций в Дачном. Не выдержали натиска наших ФАБов», — рассказал Кимаковский.
Как пояснил собеседник агентства, остатки украинской группировки организованно отступили к Новопавловке.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором заметно успешное наступление бойцов 56-й мотострелковой бригады. Так, в ходе операции 27 июня ими был взят под контроль поселок Шевченко в Донецкой области, а украинские формирования были выбиты штурмовиками из населенного пункта.
Позднее KP.RU писал о прогнозах издания Bloomberg. По его данным, полное истощение украинской ПВО может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.