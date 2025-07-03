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ТАСС: ВСУ сбежали с позиций в селе Дачное Днепропетровской области

ВСУ покинули позиции в Дачном Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие ВСУ покинули позиции в населенном пункте Дачное, расположенного в Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

Село находится к северо-западу от поселка Богатырь.

«Вооруженные формирования Украины сбежали с позиций в Дачном. Не выдержали натиска наших ФАБов», — рассказал Кимаковский.

Как пояснил собеседник агентства, остатки украинской группировки организованно отступили к Новопавловке.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором заметно успешное наступление бойцов 56-й мотострелковой бригады. Так, в ходе операции 27 июня ими был взят под контроль поселок Шевченко в Донецкой области, а украинские формирования были выбиты штурмовиками из населенного пункта.

Позднее KP.RU писал о прогнозах издания Bloomberg. По его данным, полное истощение украинской ПВО может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.