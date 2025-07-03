На сумском направлении в зоне проведения специальной военной операции практически в полном составе пропала вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Родственники пропавших уже начали бить тревогу. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
«Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота данного подразделения», — отмечает собеседник агентства.
Днем ранее агентство сообщило, что по его данным в январе-июне 2025 года ВСУ понесли значительные потери свыше 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также приблизительно 4 тыс. единиц бронетехники различного типа.
Вместе с тем, украинские военные жалуются, что на Сумском направлении они сталкиваются с серьезными проблемами при обороне. Как утверждают бойцы ВСУ, их подразделения несут большие потери. Военные рассказали, как ожидали, что командование подготовит мощные оборонительные рубежи на украинской стороне границы, но этого не произошло.