Вместе с тем, украинские военные жалуются, что на Сумском направлении они сталкиваются с серьезными проблемами при обороне. Как утверждают бойцы ВСУ, их подразделения несут большие потери. Военные рассказали, как ожидали, что командование подготовит мощные оборонительные рубежи на украинской стороне границы, но этого не произошло.