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В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА 3 июля

Жителей Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников ранним утром 3 июля.

В Самарской области утром в четверг, 3 июля, объявили угрозу атаки беспилотных летательных объектов. Сообщение опубликовали ГУ МЧС России по региону в 05:00.

Жителям представили несколько правил поведения в период действия объявления. Если вы находитесь в здании, то по возможности стоит спуститься на нижние этажи, в подвал или на парковку. Не нужно пользоваться лифтом.

В квартире лучше найти место без окон, между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Если вы на улице, то лучше укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. При обнаружении БПЛА или его частей, не нужно трогать предмет, лучше отойти на безопасное расстояние и покинуть территорию.

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