В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА 3 июля

В квартире лучше найти место без окон, между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Если вы на улице, то лучше укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. При обнаружении БПЛА или его частей, не нужно трогать предмет, лучше отойти на безопасное расстояние и покинуть территорию.