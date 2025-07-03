Российский боец рассказал о применении ВСУ запрещённого оружия

По словам бойца, украинские военные регулярно минируют поля и населённые пункты противопехотными минами при отступлении. Он подчеркнул, что российским военным безразличен формальный выход Украины из соглашения о запрете таких мин, так как они применялись ВСУ на протяжении всей специальной военной операции.