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Российский боец рассказал о применении ВСУ запрещённого оружия

РИА Новости: ВСУ применяли запрещённое оружие и до выхода из конвенции по минам.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Малой в беседе с РИА Новости заявил, что решение Украины о выходе из Оттавской конвенции не повлияет на ситуацию, поскольку ВСУ уже давно используют запрещённые методы ведения боевых действий.

По словам бойца, украинские военные регулярно минируют поля и населённые пункты противопехотными минами при отступлении. Он подчеркнул, что российским военным безразличен формальный выход Украины из соглашения о запрете таких мин, так как они применялись ВСУ на протяжении всей специальной военной операции.

Украина как использовала противопехотные мины, нарушая конвенцию, так и продолжит их применять, отметил военнослужащий. Он добавил, что решение Киева о выходе из договора лишь подтверждает давно сложившуюся практику.

Напомним, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе государства из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин.