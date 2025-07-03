Военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Малой в беседе с РИА Новости заявил, что решение Украины о выходе из Оттавской конвенции не повлияет на ситуацию, поскольку ВСУ уже давно используют запрещённые методы ведения боевых действий.
По словам бойца, украинские военные регулярно минируют поля и населённые пункты противопехотными минами при отступлении. Он подчеркнул, что российским военным безразличен формальный выход Украины из соглашения о запрете таких мин, так как они применялись ВСУ на протяжении всей специальной военной операции.
Украина как использовала противопехотные мины, нарушая конвенцию, так и продолжит их применять, отметил военнослужащий. Он добавил, что решение Киева о выходе из договора лишь подтверждает давно сложившуюся практику.
Напомним, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе государства из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, накопление и применение противопехотных мин.