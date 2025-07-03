Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно данным Министерства обороны РФ, в общей сложности было уничтожено 69 воздушных целей самолётного типа.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество БПЛА сбито над Белгородской областью — 27 единиц. На втором месте по интенсивности атак оказалась Воронежская область, где перехватили 22 беспилотника. Над Липецкой областью уничтожили 10 летательных аппаратов, над Курской — восемь, а над территорией Республики Крым — два.
Ранее Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Населённый пункт перешел под контроль российской армии благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».