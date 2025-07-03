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Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 3 июля российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 дронов ВСУ над пятью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно данным Министерства обороны РФ, в общей сложности было уничтожено 69 воздушных целей самолётного типа.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Белгородской областью — 27 единиц. На втором месте по интенсивности атак оказалась Воронежская область, где перехватили 22 беспилотника. Над Липецкой областью уничтожили 10 летательных аппаратов, над Курской — восемь, а над территорией Республики Крым — два.

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