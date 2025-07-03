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Боец ВС РФ с позывным Малой рассказал о применении ВСУ запрещённого оружия

Российский военный с позывным Малой отметил, что ВСУ используют противопехотные мины с начала спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин не изменит ситуацию на поле боя, поскольку ВСУ и раньше применяли запрещённые методы ведения боевых действий, заявил российский военнослужащий с позывным Малой.

Он сражается в составе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки ВС РФ «Восток».

«Украинские военные при отходе минируют поля, населённые пункты противопехотными минами. Поэтому нам без разницы, вышла, не вышла Украина из соглашения (Оттавской конвенции — прим. ред.) по производству противопехотных мин», — сказал Малой, слова которого приводит РИА Новости.

Военнослужащий подчеркнул, что ВСУ продолжали использовать противопехотные мины с начала спецоперации, несмотря на действие запрета.

Напомним, 30 июня военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко в беседе с aif.ru отметил, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о выходе из Оттавской конвенции было пиаром. Он добавил, что ВСУ давно используют противопехотные мины.

Ранее также сообщалось, что Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность в связи с решением выйти из Оттавской конвенции.