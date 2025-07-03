Напомним, 30 июня военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко в беседе с aif.ru отметил, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о выходе из Оттавской конвенции было пиаром. Он добавил, что ВСУ давно используют противопехотные мины.