Выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин не изменит ситуацию на поле боя, поскольку ВСУ и раньше применяли запрещённые методы ведения боевых действий, заявил российский военнослужащий с позывным Малой.
Он сражается в составе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки ВС РФ «Восток».
«Украинские военные при отходе минируют поля, населённые пункты противопехотными минами. Поэтому нам без разницы, вышла, не вышла Украина из соглашения (Оттавской конвенции — прим. ред.) по производству противопехотных мин», — сказал Малой, слова которого приводит РИА Новости.
Военнослужащий подчеркнул, что ВСУ продолжали использовать противопехотные мины с начала спецоперации, несмотря на действие запрета.
Напомним, 30 июня военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко в беседе с aif.ru отметил, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о выходе из Оттавской конвенции было пиаром. Он добавил, что ВСУ давно используют противопехотные мины.
Ранее также сообщалось, что Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность в связи с решением выйти из Оттавской конвенции.