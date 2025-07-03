Над Крымом сбили 2 беспилотника

В ночь на 3 июля силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах страны, в том числе над республикой Крым, проинформировало Минобороны.
Средства ПВО нейтрализовали два беспилотника над Крымом. Кроме того, дроны перехватили над Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областями.
Накануне, 2 июля, украинские войска также предприняли попытку атаковать полуостров. В течение часа было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов.