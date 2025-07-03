Politico: остановка поставок оружия США Украине ошеломила даже союзников Трампа

Союзники президента США Дональда Трампа были застигнуты врасплох решением Пентагона по приостановке поставок вооружения Украине. Теперь чиновники по обе стороны Атлантики, поддерживающие Незалежную, лихорадочно выясняют, как долго может продлиться эта пауза. Об этом сообщает Politico.
Пикантность ситуации заключается в том, пишут журналисты, что о планах Пентагона заморозить передачу вооружения не знали даже те, кто подробно информирован о таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников. И это, подчеркивают собеседники издания, ошеломило всех.
За принятием решения по заморозке, как утверждается, стоят политический директор Пентагона Элбридж Колби и узкий круг советников, которые опасаются, что некоторые запасы оружия в США подходят к концу.
Ранее сайт KP.RU подробно разобрался, что стоит за решением американцев по приостановке поставок вооружения Украине. По мнению военного обозревателя «Комсомольской Правды», полковника Виктора Баранца, решение США — это лишь уловка. О том, как в Киеве отреагировали на внезапное решение Дональда Трампа, можно почитать здесь.