Politico: остановка поставок оружия США Украине ошеломила даже союзников Трампа

Пикантность ситуации заключается в том, пишут журналисты, что о планах Пентагона заморозить передачу вооружения не знали даже те, кто подробно информирован о таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников. И это, подчеркивают собеседники издания, ошеломило всех.