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Гусев: Части сбитого БПЛА упали на крышу частного дома в Воронеже

Не менее 22 беспилотников уничтожили в регионе за ночь.

Не менее 22 беспилотников уничтожили в пяти районах и городских округах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Люди не пострадали. В Воронеже обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Крыша также повреждена в другом частном доме. Ещё в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну.

«Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается», — добавил глава региона.

Опасность атаки БПЛА сохраняется.

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